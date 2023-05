JEU DE L’OIE GÉANT SUR L’ENVIRONNEMENT Plage du Cormier, 17 juillet 2023, La Plaine-sur-Mer.

La Plaine-sur-Mer,Loire-Atlantique

Le service Gestion des Déchets met en place un panel d’animations, du 1er mai au 31 août, pour vous informer et vous sensibiliser au compostage, à la réduction des déchets, au tri et au recyclage….

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 12:00:00. .

Plage du Cormier

The Waste Management Department is putting in place a range of activities, from May 1st to August 31st, to inform you and make you aware of composting, waste reduction, sorting and recycling..

Del 1 de mayo al 31 de agosto, el Departamento de Gestión de Residuos organiza una serie de actos para informarle y concienciarle sobre el compostaje, la reducción de residuos, la clasificación y el reciclaje..

Die Abteilung für Abfallwirtschaft organisiert vom 1. Mai bis zum 31. August eine Reihe von Veranstaltungen, um Sie über Kompostierung, Abfallvermeidung, Mülltrennung und Recycling zu informieren und Sie dafür zu sensibilisieren?

