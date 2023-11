SOIRÉE BEAUJOLAIS AU BAR DU CHÂTEAU Plage du Château Pornic, 16 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Découvrir le Beaujolais Nouveau dans une ambiance musicale au bar du Château..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 19:00:00. .

Plage du Château

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover Beaujolais Nouveau in a musical atmosphere at the Château bar.

Descubra el Beaujolais Nouveau en un ambiente musical en el bar del Château.

Entdecken Sie den Beaujolais Nouveau in einer musikalischen Atmosphäre in der Bar des Schlosses.

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire