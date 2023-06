Costarmoricaine Plage du Centre Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Costarmoricaine Plage du Centre Erquy, 8 août 2023, Erquy. Costarmoricaine 8 – 13 août Plage du Centre Organisée par le Club de Voile de la Baie d’Erquy (CVBE), la Costarmoricaine est une course en 5 étapes sur 5 jours entre le Cap Fréhel et Perros-Guirec. Pour cette édition 2023, elle devient le Mondial des Raids Formule 18, un beau cadeau pour le trentième anniversaire de sa création. Plage du Centre Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://cvberquy.org/costa/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

voile erquy

