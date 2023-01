Estivales de Volley Plage du Centre Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Estivales de Volley Plage du Centre, 24 juillet 2023, Erquy. Estivales de Volley 24 – 26 juillet Plage du Centre édition 2023 Plage du Centre Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://estivalesdevolley.fr/ »}] Les tournois se dérouleront du 21 au 30 juillet 2023 Vendredi 21 – samedi 22 – dimanche 23 Juillet : 1ère étape à Fréhel- Sables d’Or

Lundi 24 – mardi 25 – mercredi 26 juillet : 2ème étape à Erquy

Jeudi 27 – vendredi 28 – samedi 29 – dimanche 30 juillet : 3ème étape et trophées Prestige et Euro-Espoirs à St-Cast le Guildo. https://estivalesdevolley.fr/

2023-07-24T09:00:00+02:00

2023-07-26T18:00:00+02:00

