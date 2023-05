Balade en bateau collectif Plage du Casino au niveau de l’école de Voile Balade en bateau collectif Plage du Casino au niveau de l’école de Voile, 10 avril 2023, . Balade en bateau collectif 10 avril – 25 août Plage du Casino au niveau de l’école de Voile Tarif de base 30,00 + 17 ans Gratuit 5-7 ans Tarif enfant 15,00 8 -17 ans En compagnie d’un moniteur/monitrice diplômé(e), nous vous proposons une initiation à la voile avec un rôle pour chacun à bord.

(2h) – Niveau 1 Plage du Casino au niveau de l’école de Voile 14510,HOULGATE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T12:00:00+02:00

2023-08-25T10:00:00+02:00 – 2023-08-25T12:00:00+02:00 Balade et randonnée nautique Cyril Lesage Détails Autres Lieu Plage du Casino au niveau de l'école de Voile Adresse 14510,HOULGATE

