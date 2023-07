Snorkeling au cœur du Parc Marin Plage du Cap Rousset Carry-le-Rouet, 6 juillet 2023, Carry-le-Rouet.

Snorkeling au cœur du Parc Marin 6 juillet – 31 août, les jeudis Plage du Cap Rousset Gratuit sur réservation

Gérée par le Parc Marin, il s’agit d’une aire de 85 ha qui borde le littoral et qui s’étend au large jusqu’au voisinage de la limite profonde des herbiers de posidonies, soit environ un demi mille. Les fonds rocheux sont présents en bordure littorale et se prolongent au large sous forme de dalles et de blocs émergeant de l’herbier, les plus importants se situant entre 10 et 15 mètres de profondeur.

La visite guidée se fait en surface par un animateur employé du Parc.

Gratuit sur réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Martigues et sur www.martigues-tourisme.com

Ouverture des inscriptions le 15 juin pour les créneaux de juillet et le 15 juillet pour les créneaux d’août.

Plage du Cap Rousset 2 All. de Barqueroute, 13620 Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/activites-les-activites-nautiques/snorkeling-au-coeur-du-parc-marin.html »}] [{« link »: « http://www.martigues-tourisme.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T09:15:00+02:00 – 2023-07-06T10:00:00+02:00

2023-08-31T09:15:00+02:00 – 2023-08-31T10:00:00+02:00

CDeltour, SPNE