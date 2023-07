Tournoi 3 x 3 de Beach-Volley Plage du camping Chinon, 23 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Ce tournoi se déroulera face au château dans une ambiance conviviale. Il est ouvert à toutes et à tous à partir de 13 ans. Le rendez-vous est fixé à 10 h 00. (Inscriptions sur place). Une Buvette et un stand restauration seront à votre disposition..

Dimanche 2023-07-23 10:00:00 fin : 2023-07-23 . .

Plage du camping

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This tournament will take place in front of the castle in a friendly atmosphere. It’s open to everyone aged 13 and over. Meeting time is 10:00 a.m. (Registration on site). A refreshment bar and food stand will be available.

Este torneo tendrá lugar frente al castillo en un ambiente amistoso. Está abierto a todos los mayores de 13 años. La hora de encuentro es a las 10.00 h. (Inscripción in situ). Habrá un bar de refrescos y un puesto de comida.

Dieses Turnier findet vor dem Schloss in einer freundlichen Atmosphäre statt. Es ist offen für alle ab 13 Jahren. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr. (Anmeldungen vor Ort). Eine Bar und ein Imbissstand stehen zu Ihrer Verfügung.

Mise à jour le 2023-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme