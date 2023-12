Stage catamaran, paddle, optimist Plage du butin Honfleur, 1 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Catamaran :

Pour découvrir des sensations nouvelles, pour apprendre la voile et la navigation, et pour perfectionner sa technique sur deux types de Catamaran.

Le catamaran Topaz 14, fiable et puissant, il reste facilement manoeuvrable et permet aux équipages de viser la performance en toute sécurité.

Le catamaran Erplast vous permettre de gouter aux joies de la vitesse sur un bateau facile et performant.

Optimist :

Le dériveur solitaire le plus répandu au monde, idéal pour apprendre les fondamentaux de la voile, aux plus jeunes. Il permet d’appréhender l’équilibre, la direction et la propulsion, de savoir se repérer par rapport au vent..

Vendredi 2024-04-22 fin : 2024-05-03 . .

Plage du butin

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Catamaran :

Discover new sensations, learn sailing and navigation, and perfect your technique on two types of Catamaran.

The Topaz 14 catamaran, reliable and powerful, easily maneuverable and allowing crews to aim for performance in complete safety.

The Erplast catamaran lets you experience the joys of speed on an easy-to-handle, high-performance boat.

Optimist :

The world’s most popular single-handed dinghy, ideal for teaching youngsters the fundamentals of sailing. It teaches balance, steering and propulsion, and how to find your way in relation to the wind.

Catamarán :

Descubre nuevas sensaciones, aprende sobre vela y navegación, y perfecciona tu técnica en dos tipos de Catamarán.

El catamarán Topaz 14, fiable y potente, fácilmente maniobrable y que permite a las tripulaciones apuntar al rendimiento con total seguridad.

El catamarán Erplast le permite experimentar las alegrías de la velocidad en un barco fácil de manejar y de alto rendimiento.

Optimist :

La embarcación individual más utilizada del mundo, ideal para enseñar los fundamentos de la vela a los más jóvenes. Enseña el equilibrio, el gobierno y la propulsión, y a orientarse en relación con el viento.

Katamaran :

Um neue Eindrücke zu entdecken, das Segeln und Navigieren zu lernen und seine Technik auf zwei Arten von Katamaranen zu perfektionieren.

Der Katamaran Topaz 14, zuverlässig und leistungsstark, er bleibt leicht manövrierbar und ermöglicht es den Mannschaften, in aller Sicherheit nach Leistung zu streben.

Der Erplast-Katamaran ermöglicht es Ihnen, die Freuden der Geschwindigkeit auf einem einfachen und leistungsstarken Boot zu genießen.

Optimist :

Die am weitesten verbreitete Einhandjolle der Welt, ideal, um den Jüngsten die Grundlagen des Segelns beizubringen. Die Kinder lernen Gleichgewicht, Richtung, Antrieb und Wind.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Honfleur-Beuzeville