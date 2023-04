Tournoi de Softball sur la plage Plage du Bétey Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Tournoi de Softball sur la plage Plage du Bétey, 22 juillet 2023, Andernos-les-Bains . Andernos-les-Bains ,Gironde , Tournoi de Softball sur la plage Avenue du Bétey Plage du Bétey Andernos-les-Bains Gironde Plage du Bétey Avenue du Bétey

2023-07-22 – 2023-07-23

Plage du Bétey Avenue du Bétey

Andernos-les-Bains

Gironde . Tournoi de Softball se déroulant sur la plage du Bétey à Andernos les Bains

Ce tournoi regroupe des équipes mixtes et se se déroule sur 2 jours.

Organisé par la ligue Nouvelle Aquitaine et le club des Corsaires d’Andernos-les-Bains. Tournoi de Softball se déroulant sur la plage du Bétey à Andernos les Bains

Ce tournoi regroupe des équipes mixtes et se se déroule sur 2 jours.

Organisé par la ligue Nouvelle Aquitaine et le club des Corsaires d’Andernos-les-Bains. +33 6 14 15 70 32 Les Corsaires d’Andernos

Plage du Bétey Avenue du Bétey Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Andernos-les-Bains Gironde Plage du Bétey Avenue du Bétey Ville Andernos-les-Bains Departement Gironde Tarif Lieu Ville Plage du Bétey Avenue du Bétey Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains /

Tournoi de Softball sur la plage Plage du Bétey 2023-07-22 was last modified: by Tournoi de Softball sur la plage Plage du Bétey Andernos-les-Bains 22 juillet 2023 Avenue du Bétey Plage du Bétey Andernos-les-Bains Gironde Gironde Plage du Bétey Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Gironde