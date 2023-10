Sortie découverte : Biodiversité de l’Estran et changement climatique Plage du Basta Biarritz, 15 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Le Centre de la Mer de Biarritz propose dans le cadre de la semaine KLIMA, organisée par la CAPB, une sortie sur l’estran de la plage du Basta, dimanche 15 octobre à 11h. Ouverte gratuitement à 15 personnes à partir de 6 ans, sur réservation.

Sortie découverte à la rencontre de la biodiversité de l’estran rocheux et de ses supers pouvoirs.

Adultes et enfants à partir de 6 ans sur réservation – gratuit – 1h.

Plage du Basta Rocher du Basta

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the KLIMA week organized by the CAPB, the Centre de la Mer in Biarritz is offering an outing to the foreshore of Basta beach on Sunday October 15 at 11am. Open free of charge to 15 people aged 6 and over, with prior booking.

Discovery outing to discover the biodiversity of the rocky foreshore and its superpowers.

Adults and children aged 6 and over (booking required) – free – 1h

En el marco de la semana KLIMA, organizada por el CAPB, el Centro del Mar de Biarritz propone una salida a la orilla de la playa de Basta el domingo 15 de octubre a las 11 h. Gratuita para 15 personas a partir de 6 años, imprescindible reservar.

Descubra la biodiversidad de la playa rocosa y sus superpoderes.

Adultos y niños a partir de 6 años (previa reserva) – gratis – 1h

Das Centre de la Mer de Biarritz bietet im Rahmen der von der CAPB organisierten KLIMA-Woche am Sonntag, den 15. Oktober um 11 Uhr einen Ausflug auf das Vorland des Basta-Strandes an. Kostenlos zugänglich für 15 Personen ab 6 Jahren, Reservierung erforderlich.

Entdeckungsausflug zur Begegnung mit der Biodiversität des felsigen Vorlandes und ihren Superkräften.

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren mit Reservierung – kostenlos – 1 Std

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Biarritz