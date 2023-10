Les Rendez-Vous Écocitoyens de Biarritz Plage du Basta Biarritz, 4 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Plage du Basta (entre la grande plage et le Port des Pêcheurs)

Thématique : On protège ce que l’on aime et ce que l’on connaît

Au programme : Découverte du patrimoine naturel biarrot et collecte de déchets sur la plage.

En présence du Centre de la Mer et de Plombkémon

S’inscrire gratuitement : https://my.weezevent.com/rdv-eco-26-04-octobre.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:30:00. .

Plage du Basta

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Plage du Basta (between the main beach and Port des Pêcheurs)

Theme: We protect what we love and what we know

Program: Discovery of Biarritz’s natural heritage and waste collection on the beach.

In the presence of the Centre de la Mer and Plombkémon

Free registration: https://my.weezevent.com/rdv-eco-26-04-octobre

Plage du Basta (entre la playa principal y el Port des Pêcheurs)

Tema: Proteger lo que se ama y lo que se conoce

En el programa: Descubrir el patrimonio natural de Biarritz y recoger basura en la playa.

En presencia del Centre de la Mer y Plombkémon

Inscripción gratuita: https://my.weezevent.com/rdv-eco-26-04-octobre

Plage du Basta (zwischen dem großen Strand und dem Port des Pêcheurs)

Thematik: Man schützt, was man liebt und was man kennt

Programm: Entdeckung des Naturerbes von Biarritz und Müllsammeln am Strand.

In Anwesenheit des Centre de la Mer und von Plombkémon

Kostenlos anmelden: https://my.weezevent.com/rdv-eco-26-04-octobre

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Biarritz