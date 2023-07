Atelier de pêche à pied Plage du barrage Vieux-Boucau-les-Bains, 5 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Venez découvrir la faune et la flore marine autour du lac marin de Vieux-Boucau.

Enfants de 4 à 15 ans

Épuisettes fournies.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 12:30:00. EUR.

Plage du barrage

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the marine fauna and flora around the marine lake of Vieux-Boucau

Children from 4 to 15 years old

Fishing nets provided

Venga a descubrir la flora y la fauna marinas en torno al lago marino de Vieux-Boucau.

Niños de 4 a 15 años

Red incluida

Entdecken Sie die Meeresfauna und -flora rund um den Meeressee von Vieux-Boucau

Kinder von 4 bis 15 Jahren

Kescher werden gestellt

Mise à jour le 2023-06-29 par OTI LAS