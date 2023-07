Planète Mer : Découverte du patrimoine naturel de Marseille avec le programme national de sciences participatives BioLit Plage du bain des Dames Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Planète Mer : Découverte du patrimoine naturel de Marseille avec le programme national de sciences participatives BioLit

Samedi 16 septembre 2023, 09h00-11h00
Plage du bain des Dames
Promenade du Grand Large 13008 Marseille

Sur inscription

Initiation à l'observation de la biodiversité du littoral marseillais en participant au programme de sciences participatives BioLit (biolit.fr).

Contact: biolit@planetemer.org, 04 91 54 28 74
http://www.planetemer.org

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez vous initier à l'observation de la biodiversité du littoral marseillais en participant au programme national de sciences participatives #BioLit !

bus à proximité, parking disponible

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

