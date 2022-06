Plage d’Isle à Saint-Quentin

Plage d’Isle à Saint-Quentin, 9 juillet 2022, . Plage d’Isle à Saint-Quentin



2022-07-09 14:00:00 – 2022-08-31 19:00:00 La Plage d’Isle est de retour

Du samedi 9 juillet, du mardi au dimanche y compris les jours fériés de 14h à 19h, venez profiter de la Plage d’Isle jusqu’au 31 août. Des animations, des transats géants, des ateliers créatifs, un mini-golf et de la glace à proximité… L’été débute bien ! +33 3 23 06 30 44 https://www.saint-quentin.fr/445-allo-mairie.htm La Plage d’Isle est de retour

