Championnat Départemental 64 Espoirs – Shortboard/Longboard/Bodysurf Plage d’Ilbarritz, 27 mai 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Le Comité Départemental 64 de Surf continue sa saison des compétitions avec les Championnats Départementaux 64 Espoirs de shortboard, longboard et bodysurf, les 27, 28 et 29 mai sur la plage d’Ilbarritz à Bidart.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au jeudi 25 mai à midi, sur Stact:

https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html….

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-29 14:00:00. .

Plage d’Ilbarritz

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Departmental Committee 64 of Surfing continues its season of competitions with the Departmental Championships 64 Espoirs of shortboard, longboard and bodysurf, the 27, 28 and 29 May on the beach of Ilbarritz in Bidart.

Online registration is open until Thursday, May 25 at noon, on Stact:

https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html…

El Comité Départemental 64 de Surf prosigue su temporada de competiciones con los Campeonatos Departamentales 64 Espoirs de shortboard, longboard y bodysurf, los días 27, 28 y 29 de mayo en la playa de Ilbarritz, en Bidart.

Las inscripciones en línea están abiertas hasta el jueves 25 de mayo a mediodía, en Stact:

https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html…

Das Surfkomitee des Departements 64 setzt seine Wettkampfsaison mit den Departementsmeisterschaften 64 Espoirs im Shortboard, Longboard und Bodysurfing am 27., 28. und 29. Mai am Strand von Ilbarritz in Bidart fort.

Die Online-Anmeldung ist bis Donnerstag, den 25. Mai um 12 Uhr mittags auf Stact möglich:

https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html…

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Bidart