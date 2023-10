Dernier bain de mer de l’année Plage devant le Grand Hôtel Cabourg, 31 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Avis aux courageux ! C’est l’heure du bain le plus givré de l’année ! Enfilez votre costume de bain Belle Époque et échauffez-vous en fanfare sur la plage. Serez-vous assez téméraire pour relever le défi ?

Inscription obligatoire.

Location de costumes de bain Belle Époque auprès de l’association..

2023-12-31 12:00:00 fin : 2023-12-31

Plage devant le Grand Hôtel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Notice to the brave! It’s time for the frostiest bath of the year! Put on your Belle Époque bathing suit and warm up with a bang on the beach. Will you be bold enough to take up the challenge?

Registration required

Belle Époque bathing suits can be rented from the association.

¡Atención a todos los valientes! ¡Es el momento del baño más helado del año! Ponte tu traje de baño de la Belle Époque y entra en calor con fuerza en la playa. ¿Serás lo suficientemente valiente como para aceptar el reto?

Es necesario inscribirse

Alquiler de trajes de baño de la Belle Époque en la asociación.

Achtung an alle Mutigen! Es ist Zeit für das frostigste Bad des Jahres! Schlüpfen Sie in Ihr Belle-Epoque-Badekostüm und wärmen Sie sich mit Fanfaren am Strand auf. Sind Sie mutig genug, um die Herausforderung anzunehmen?

Eine Anmeldung ist erforderlich

Verleih von Belle-Epoque-Badekostümen bei der Organisation.

