Goûter d’Halloween Plage devant le casino Houlgate, 31 octobre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Enfilez votre costume le plus effrayant et rendez-vous devant le casino pour un goûter offert par les commerçants et artisans !

Et toute la journée, distribution de bonbons dans la ville !

Le défilé est annulé..

Plage devant le casino

Put on your scariest costume and head for the casino for a snack offered by local merchants and artisans!

And all day long, sweets will be distributed in the town!

Parade cancelled.

Vístete con tu disfraz más terrorífico y dirígete al casino para tomar un tentempié ofrecido por comerciantes y artesanos locales

Y durante todo el día, ¡se repartirán caramelos por la ciudad!

El desfile se cancela.

Schlüpfen Sie in Ihr gruseligstes Kostüm und begeben Sie sich vor das Kasino zu einem Imbiss, der von den Händlern und Handwerkern angeboten wird!

Und den ganzen Tag lang werden in der Stadt Süßigkeiten verteilt!

Die Parade wird abgesagt.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité