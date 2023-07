Ciné beach Plage devant le casino Houlgate, 17 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Les pieds dans le sable et le nez au vent, découvrez ou redécouvrez un grand classique du cinéma !

Le 17 juillet : « On est fait pour s’entendre » de Pascal Elbé.

Tous ses proches reprochent à Antoine de ne pas écouter, de ne pas se concentrer ou de ne pas faire des efforts. Le problème est qu’il perd beaucoup d’audition malgré son jeune âge : il est malentendant. Dans son immeuble, Claire et sa fille Violette s’installent chez sa sœur, Léna, pour quelques jours, espérant calme et tranquillité… sauf qu’Antoine écoute de la musique à fond et n’éteint pas son réveil qui sonne continuellement !

Le 7 août : « Top Gun Maverick » de Joseph Kosinski.

Pilote de chasse de la Marine américaine depuis 30 ans, Pete « Maverick » Mitchell est appelé par son ancien ami Tom « Iceman » Kazansky, afin de former, pour une mission spéciale, les meilleurs pilotes diplômés récents de l’école Top Gun. Parmi ceux-ci se trouve le fils de son ami disparu « Goose ». Pour ce nouveau défi, « Maverick » affronte le conflit entre son devoir d’officier, pilote de chasse, et la promesse faite à la femme de son défunt ami..

With your feet in the sand and your nose to the wind, discover or rediscover a classic film!

Program to be announced.

Con los pies en la arena y la nariz al viento, ¡descubra o redescubra una película clásica!

17 de julio: « On est fait pour s’entendre », de Pascal Elbé.

Todas las personas cercanas a Antoine le critican por no escuchar, concentrarse o esforzarse. El problema es que está perdiendo mucha audición a pesar de su corta edad: es hipoacúsico. En su bloque de pisos, Claire y su hija Violette se mudan a casa de su hermana Léna durante unos días, con la esperanza de que haya paz y tranquilidad… excepto porque Antoine escucha música a todo volumen y no apaga el despertador, que no para de sonar

7 de agosto: « Top Gun Maverick », de Joseph Kosinski.

Pete « Maverick » Mitchell, piloto de caza de la Marina estadounidense durante 30 años, es llamado por su viejo amigo Tom « Iceman » Kazansky para entrenar a los mejores pilotos recién graduados de la escuela Top Gun para una misión especial. Entre ellos se encuentra el hijo de su difunto amigo « Goose ». Ante este nuevo reto, « Maverick » se enfrenta al conflicto entre su deber como oficial piloto de caza y la promesa que hizo a la mujer de su difunto amigo.

Mit den Füßen im Sand und der Nase im Wind entdecken oder wiederentdecken Sie einen großen Klassiker des Kinos!

Am 17. Juli: « On est fait pour s’entendre » (Wir sind dazu bestimmt, uns zu verstehen) von Pascal Elbé.

Alle seine Verwandten werfen Antoine vor, dass er nicht zuhört, sich nicht konzentriert oder sich nicht anstrengt. Das Problem ist, dass er trotz seines jungen Alters viel Gehör verliert: Er ist schwerhörig. Claire und ihre Tochter Violette ziehen für ein paar Tage zu ihrer Schwester Léna in ihrem Wohnhaus und hoffen auf Ruhe und Frieden… aber Antoine hört laut Musik und schaltet seinen Wecker nicht aus, der ständig klingelt!

7. August: « Top Gun Maverick » von Joseph Kosinski.

Pete « Maverick » Mitchell, seit 30 Jahren Kampfpilot der US-Marine, wird von seinem alten Freund Tom « Iceman » Kazansky gerufen, um für einen Spezialauftrag die besten Piloten auszubilden, die kürzlich ihren Abschluss an der Top Gun-Schule gemacht haben. Unter diesen befindet sich auch der Sohn seines verstorbenen Freundes « Goose ». Bei dieser neuen Herausforderung stellt sich « Maverick » dem Konflikt zwischen seiner Pflicht als Offizier und Kampfpilot und dem Versprechen, das er der Frau seines verstorbenen Freundes gegeben hat.

