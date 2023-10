Ramassage de mégots Plage des Sables d’Or Anglet, 22 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Action citoyenne pour le ramassage de mégots avec l’association Tree6clope, sur la plage des Sables d’Or..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 12:00:00. EUR.

Plage des Sables d’Or

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Citizen action to collect cigarette butts with the Tree6clope association, on the Sables d’Or beach.

Acción ciudadana de recogida de colillas con la asociación Tree6clope, en la playa de Sables d’Or.

Bürgeraktion zum Einsammeln von Zigarettenstummeln mit dem Verein Tree6clope am Strand von Sables d’Or.

