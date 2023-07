Les rendez-vous Santé Bien-être « Prévention des risques liés au soleil » Plage des Sables d’Or Anglet, 25 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre des Rendez-vous Santé Bien-être, le Centre Hospitalier de la Côte Basque et la Ville d’Anglet organisent un rendez-vous sur la prévention des risques liés au soleil..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 17:00:00. EUR.

Plage des Sables d’Or

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Rendez-vous Santé Bien-être program, the Centre Hospitalier de la Côte Basque and the town of Anglet are organizing a meeting on preventing sun-related risks.

En el marco del programa Rendez-vous Santé Bien-être, el Centre Hospitalier de la Côte Basque y la ciudad de Anglet organizan un encuentro sobre la prevención de los riesgos relacionados con el sol.

Im Rahmen der Rendezvous Gesundheit Wohlbefinden organisieren das Centre Hospitalier de la Côte Basque und die Stadt Anglet ein Treffen zum Thema Prävention von Risiken im Zusammenhang mit der Sonne.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Anglet