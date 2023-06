Ronde des Mouettes Plage des Mouettes Lauterbourg, 15 juillet 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

Le Lauterbourg Athlétic Club organise sa 8ème Ronde des Mouettes.

Tous les sportifs désireux de participer à la course peuvent s’inscrire sur : www.performance67.com

Programme:

19h30 : Courses enfants

20h00 : Course 9km

20h10 : Marche

Plus d’informations : par téléphone au 03.88.94.88.64 ou par mail à raymond.basch@laposte.net.

Plage des Mouettes

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



Lauterbourg Athlétic Club organizes its 8th Ronde des Mouettes.

All athletes wishing to take part in the race can register at: www.performance67.com

Program:

7:30 pm: Children’s race

8:00 pm: 9km race

8:10pm: Walk

Further information: by telephone on 03.88.94.88.64 or by e-mail at raymond.basch@laposte.net

El Lauterbourg Athlétic Club organiza su 8ª Ronde des Mouettes.

Todos los atletas que deseen participar en la carrera pueden inscribirse en: www.performance67.com

Programa:

19.30 h: Carrera infantil

20.00 h: Carrera de 9 km

20.10 h: Marcha

Más información: por teléfono en el 03.88.94.88.64 o por correo electrónico en raymond.basch@laposte.net

Der Lauterbourg Athletic Club veranstaltet seine 8. Ronde des Mouettes (Möwenrunde).

Alle Sportler, die an dem Rennen teilnehmen möchten, können sich unter: www.performance67.com anmelden

Programm:

19.30 Uhr: Kinderläufe

20.00 Uhr: 9km-Lauf

20.10 Uhr: Wanderung

Weitere Informationen: telefonisch unter 03.88.94.88.64 oder per E-Mail an raymond.basch@laposte.net

