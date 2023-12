PORNICHET PADDLE TROPHY Plage des Libraires Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet PORNICHET PADDLE TROPHY Plage des Libraires Pornichet, 21 juin 2024, Pornichet. Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-21 Le rendez-vous européen du paddle..

Le rendez-vous européen du paddle.

Du 21 au 23 juin 2024, Pornichet vous donne rendez-vous sur l’océan avec le Pornichet Paddle Trophy. 3 jours de compétition, d’animations avec les champions de la discipline Découvrez prochaienment le programme sur cette page. .

Plage des Libraires près du Yagga

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Code postal 44380 Lieu Plage des Libraires Adresse Plage des Libraires près du Yagga Ville Pornichet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Plage des Libraires Pornichet Latitude 47.26661 Longitude -2.34752 latitude longitude 47.26661;-2.34752

Plage des Libraires Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/