Olympique de Marswing en quartet Mardi 10 octobre, 18h00 Plage des Catalans

Quatre musiciens du collectif Olympique de Marswing seront présents pour vous faire danser dès 18h et jusqu’à… on verra bien selon l’énergie de tout le monde!

Manu Lepine (guitare)

Sylvain Congès (clarinette)

Séb Escande (contrebasse)

Samy Zouari (guitare)

special guest Alexandre Arnaud (guitare)

Lindy hop, charleston, shag, balboa ou autres danses, peu importe votre niveau ou si vous faites partie d’un collectif de danse ou non vous êtes toutes et tous les bienvenus!

Partageons ensemble ce bon moment avec autant de bienveillance et de belles énergies que la dernière fois!

Un chapeau sera posé devant les musiciens et passera parmi vous afin de les soutenir! (prix libre)

Concernant le lieu exact :

Ça se passera sur le côté, en bas des marches au fond à gauche en dessous de l’hôtel « les bords de mer »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T21:00:00+02:00

