Soirée Love Plage des Bretons La turballe, 19 juillet 2023, La turballe.

– Spectacle Les Rêveries – Roméo & Juliette

18h30 / Place Edouard Moreau

Cie Les Echappés du Bal

Théâtre

Chers Capulet et chers Montaigu, vous êtes conviés à venir soutenir et encourager la famille qui vous est attribuée. Regards provocants, cris stridents et devises familiales feront résonner les murs de Vérone tandis qu’au milieu de ce tumulte, deux adolescents tenteront de s’aimer silencieusement. Mais l’amour est-il possible au cœur de tant de bruits ? Tel est notre pari.

– E-criez votre Amour !

18h-22h / Centre-Ville et Quai Saint-Pierre

Le Criporteur

Envie de déclarer votre flamme ? Composer une petite annonce ? Une lettre de rupture ? Tout est possible avec les Criporteurs de l’amour ! Vos émotions seront apprivoisées avec verve et emphase !

– Blind Test Love

21h-23h / Quai Saint-Pierre

Anthony Baril

Saurez-vous reconnaître ces hits d’hier et d’aujourd’hui plein d’amour et de sentiment ?

