Festi’Vent Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe

Festi’Vent 15ème édition du festival de cerfs-volants de La Turballe qui revient cette année avec : des monofils, des démonstrations de vol, des animations pour toute la famille, des ateliers… 22 et 23 juin Plage des Bretons 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T09:00:00+02:00 – 2024-06-22T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T09:00:00+02:00 – 2024-06-23T23:00:00+02:00

Plage des Bretons 44420 La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 11 88 00 animations@laturballe.fr https://www.laturballe.fr https://www.labaule-guerande.com/festi-vent-la-turballe.html

CULTURE FETEFOIRE