Lundi sportif stretching Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe, 31 juillet 2023, La turballe.

Lundi sportif stretching Lundi 31 juillet, 10h00 Plage des Bretons 44420 La turballe

Le studio fitness et bien-être

Venez assouplir votre corps tout en douceur sur le sable de la plage et améliorez votre mobilité.

Plage des Bretons 44420 La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/lundi-sportif-stretching-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T12:00:00+02:00

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T12:00:00+02:00

LOISIRS SPORT