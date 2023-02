Festi’Vent Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

14ème édition du Festi'Vent, festival de cerfs-volants géants sur la plage des Bretons et d'animations d'art de rue. Son grand concert sur la plage revient cette année avec de jeunes stars issues…

Plage des Bretons 44420 La turballe
La turballe
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

Son grand concert sur la plage revient cette année avec de jeunes stars issues d’un célèbre télécrochet : Antoine Delie, Vay, Will Barber et son guitariste, Roxanne et Al Hy !

Infos : www.festivent44.fr

Programmation à venir

2023-06-24T09:00:00+02:00

2023-06-25T19:00:00+02:00

