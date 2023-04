Concours fédéral qualificatif de Surf-Casting Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Concours fédéral qualificatif de Surf-Casting Plage des Bretons 44420 La turballe, 15 avril 2023, La turballe. Concours fédéral qualificatif de Surf-Casting Samedi 15 avril, 12h00 Plage des Bretons 44420 La turballe Participation: 12, Participation: 5 Concours de pêche en bord de mer réservé aux licenciés FFPS.

Le surfacting « pêche à la ligne dans la vague » est une technique de pêche en mer pratiquée depuis les rochers, les plages ou les digues.

Inscription en ligne : Inscriptions concours (ffpspaysdeloire.fr) ou 06 75 05 30 63 avant le 13/04/2023. Plage des Bretons 44420 La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 05 30 63 »}, {« type »: « email », « value »: « surfcastingturballais@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.surfcastingclubturballais.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-federal-qualificatif-de-surf-casting-la-turballe.html »}] [{« link »: « https://ffpspaysdeloire.fr/inscriptions.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T12:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00

2023-04-15T12:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00 LOISIRS Y|SURFCASTING|CONCOURSSURFCASTING

Détails Catégories d’Évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Plage des Bretons 44420 La turballe Adresse Plage des Bretons 44420 La turballe Ville La turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe

Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe/

Concours fédéral qualificatif de Surf-Casting Plage des Bretons 44420 La turballe 2023-04-15 was last modified: by Concours fédéral qualificatif de Surf-Casting Plage des Bretons 44420 La turballe Plage des Bretons 44420 La turballe 15 avril 2023 La Turballe Plage des Bretons 44420 La turballe La turballe

La turballe Loire-Atlantique