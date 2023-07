Apprivoiser l’océan Plage des Bourdaines Seignosse, 16 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Vous n’êtes pas très à l’aise avec les vagues ? Vous voulez comprendre et savoir lire l’océan pour vous baigner en toute sécurité ? Hélène, maître nageuse passionnée vous propose une session de 1h30 en petits groupes, pour apprivoiser l’océan.

De 15h30 à 17h.

Inscription à l’Office de Tourisme..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 17:00:00. .

Plage des Bourdaines

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Are you uncomfortable with waves? Do you want to understand and read the ocean so you can swim in complete safety? Hélène, a passionate lifeguard, offers you a 1h30 session in small groups, to help you tame the ocean.

From 3.30pm to 5pm.

Registration at the Tourist Office.

¿No se siente muy cómodo con las olas? ¿Quieres entender y leer el océano para nadar con total seguridad? Hélène, socorrista apasionada, te propone una sesión de una hora y media, en grupos reducidos, para que te familiarices con el océano.

De 15:30 a 17:00 h.

Inscripciones en la Oficina de Turismo.

Sie fühlen sich in den Wellen nicht wohl? Sie möchten den Ozean verstehen und lesen können, um sicher zu baden? Hélène, eine begeisterte Bademeisterin, bietet Ihnen eine 1,5-stündige Sitzung in kleinen Gruppen an, um den Ozean zu zähmen.

Von 15:30 bis 17:00 Uhr.

Anmeldung im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Seignosse