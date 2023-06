Objectif nage Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 7 août 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Apprenez à nager avec le Département : Objectif nage.

10 séances gratuites (enfants de 7 à 13 ans prioritaires).

Réservation en ligne dès le 1er Juin 2022 sur : gironde.fr/objectif-nage ou au 06 12 59 79 45..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-18 . .

Plage des Bardoulets

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Learn to swim with the Department: Objectif nage.

10 free sessions (priority for children aged 7 to 13).

Online booking from June 1, 2022 on: gironde.fr/objectif-nage or 06 12 59 79 45.

Aprenda a nadar con el Departamento: Objectif nage.

10 sesiones gratuitas (prioridad para los niños de 7 a 13 años).

Reservas en línea a partir del 1 de junio de 2022 en: gironde.fr/objectif-nage o 06 12 59 79 45.

Lernen Sie mit dem Département schwimmen: Objectif nage.

10 kostenlose Sitzungen (Kinder von 7 bis 13 Jahren haben Vorrang).

Online-Buchung ab dem 1. Juni 2022 unter: gironde.fr/objectif-nage oder unter 06 12 59 79 45.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT du Pays Foyen