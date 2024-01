Découverte du milieu naturel à marée basse Plage des 4 Vaux Saint-Cast-le-Guildo, mardi 20 août 2024.

Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2024-08-20 13:30:00

fin : 2024-08-20 15:30:00

Organisée par Litt’Obs

Vous ne connaissez que peu ou pas les espèces du bord de mer ? Vous ne pratiquez pas la pêche à pied ?

Grâce à notre guide Florian vous percerez les secrets des habitants de l’estran (coquillages, vers, crustacés, oiseaux et bien d’autres) et apprendrez les bons gestes à adopter.

Il vous montrera et expliquera les bons usages d’une pêche à pied responsable afin de préserver cet environnement fragile.

Toutes les espèces pêchées seront automatiquement relâchées. Il s’agit d’une sortie pédagogique.

Le matériel de pêche est prêté, équipez-vous de chaussures pouvant aller dans l’eau ou de bottes.

La visite est fortement déconseillée aux jeunes enfants (moins de 4 ans) et aux personnes ayant des difficultés à marcher ou à se baisser.

Réservation dans les bureaux de Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, Fréhel et Dinan, ou directement en ligne en cliquant sur « Réserver ».

Gratuit pour les – de 3 ans

Plage des 4 Vaux Rue des Quatre Vaux

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne



