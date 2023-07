Pique-nique républicain Plage de Vicq Le Buisson-de-Cadouin, 14 juillet 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

Le Buisson-de-Cadouin,Dordogne

La municipalité du Buisson-de-Cadouin vous invite à un pique-nique républicain à l’occasion du 14 juillet.

Apportez votre pique-nique + « la part de la fraternité ».

Concert à 20h et 22h.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Plage de Vicq

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The municipality of Le Buisson-de-Cadouin invites you to a Republican picnic on July 14th.

Bring your own picnic + « la part de la fraternité ».

Concert at 8pm and 10pm

El municipio de Le Buisson-de-Cadouin le invita a un picnic republicano el 14 de julio.

Traiga su propio picnic + « la part de la fraternité ».

Concierto a las 20:00 y a las 22:00

Die Gemeinde Le Buisson-de-Cadouin lädt Sie anlässlich des 14. Juli zu einem republikanischen Picknick ein.

Bringen Sie Ihr Picknick + « la part de la fraternité » mit.

Konzert um 20 Uhr und 22 Uhr

Mise à jour le 2023-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides