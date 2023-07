Normandie Transpaddle 2023 Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer Normandie Transpaddle 2023 Plage de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer, 16 septembre 2023, Trouville-sur-Mer. Normandie Transpaddle 2023 16 et 17 septembre Plage de Trouville-sur-Mer Entrée libre, participation sur inscription, tarifs de 20 à 40 euros Normandie Transpaddle : le plus grand rendez-vous de Stand Up Paddle en Normandie La Transpaddle de Trouville sur mer est aujourd’hui l’un des plus grands rassemblements de stand up paddle de France. Au programme de cette édition 2023 qui se déroulera les 16 et 17 septembre sur la plage de Trouville sur mer : un village rassemblant les professionnels de la discipline, des initiations gratuites au stand up paddle, des tests de matériel, des coachings (en présence de professionnels de la discipline). Deux parcours sont proposés durant la compétition : Le « Longue Distance » : parcours d’environ 12km avec une majorité de course en mer Le « Courte Distance » : parcours d’environ 6km avec une grande partie sur la Touques et un passage en mer Les nouveautés de cette édition 2023 : Possibilité de s’inscrire à la course « Courte Distance » en relais de 2 personnes (2,5km + 3,5km) Un événement 100 % dédié aux -18 ans le samedi 16 septembre 2023 Le programme du week-end : Samedi 16 septembre 2023 : 10h00 : ouverture du village

10h00-18h00 : animations en continu

13h00-16h00 : initiations au stand up paddle

14h00 : compétition gratuite -16 ans

14h00-18h00 : retrait des dossards des courses du dimanche

18h00 : briefing courses du dimanche

20h00 : concert sur la plage de Trouville sur Mer Dimanche 17 septembre 2023 : 09h00 : ouverture du village

10h00 : briefing

A partir de 11h30 : courses « Longue Distance » et « Courte Distance »

16h00 : remise des prix

17h00 : fermeture du village Venez assister à l’une des plus grandes compétitions de Stand Up Paddle de France ! Plage de Trouville-sur-Mer Plage de Trouville sur mer, 14360, Trouville sur mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/normandie-transpaddle-trouville-sur-mer-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

Sport Nautisme Normandie Transpaddle

