Transplage Trestrignel-Trestraou, Terre de jeux 2024 Plage de Trestraou Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Transplage Trestrignel-Trestraou, Terre de jeux 2024 Plage de Trestraou, 16 août 2023, Perros-Guirec . Transplage Trestrignel-Trestraou, Terre de jeux 2024 Boulevard Joseph Le Bihan Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes dArmor Plage de Trestraou Boulevard Joseph Le Bihan

2023-08-16 19:30:00 – 2023-08-16 21:00:00

Plage de Trestraou Boulevard Joseph Le Bihan

Perros-Guirec

Côtes dArmor . Rendez-vous le jeudi 16août pour la Transplage de l’été à Perros-Guirec (environ 3,5km) : 2 épreuves de nage, l’une avec palmes et l’autre sans palmes entre Trestrignel et Trestraou.

La Transplage est ouverte à tous, à partir de 14 ans, sur inscription à La Rotonde, Plage de Trestraou (autorisation parentale pour les mineurs). Epreuve sportive ouverte à tous sur présentation de :

– un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la

nage avec/sans palmes ou d’une épreuve de natation,

ou

– licence sportive 2023 de FFESSM ou FFN ou FFTriathlon,

ou

– Diplôme en lien avec la natation (BESAAN, BNSSA, BPJEPS AAN, BE Natation) présentation du diplôme en cours de validité. Equipements :

– Combinaison ou shorty (obligatoire)

Épreuve avec palme :

– Palmes (Mono ou bi-palmes)

– Tuba, masque (recommandés)

– Nage avec appui (hydro speed, acceptée

mais hors classement)

Épreuve sans palme :

– Lunettes de plongée Briefing obligatoire à 18h15 pour tous les participants devant la Rotonde et départ de la navette à 18h30. Possibilité de prendre la navette à Trestraouqui vous amènera au départ de la course à Trestrignel (le préciser lors de l’inscription) ; collations offertes à tous! Carte PASS détente/estivales obligatoire (possibilité de la prendre auprès des animateurs au prix de 2,05€ pour tout l’été) estivales@perros-guirec.com +33 2 96 91 13 57 Plage de Trestraou Boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Perros-Guirec Côtes dArmor Plage de Trestraou Boulevard Joseph Le Bihan Ville Perros-Guirec Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Plage de Trestraou Boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec

Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec /

Transplage Trestrignel-Trestraou, Terre de jeux 2024 Plage de Trestraou 2023-08-16 was last modified: by Transplage Trestrignel-Trestraou, Terre de jeux 2024 Plage de Trestraou Perros-Guirec 16 août 2023 Boulevard Joseph Le Bihan Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Plage de Trestraou Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes dArmor