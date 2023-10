Triathlon des corsaires Plage de socoa Ciboure, 7 octobre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Cette compétition annuelle est désormais devenue incontournable pour les triathlètes du grand sud-ouest de la France et du nord de l’Espagne. Et ce sont près de 800 compétiteurs qui participent chaque année à l’épreuve.

Son paysage idyllique est une invitation à la découverte d’un sport en adéquation avec la nature. La natation au pied du Fort de Socoa, le parcours vélo sur la route de la corniche au bord de l’océan, et la course à pied le long de la baie jusqu’à Ciboure.

Le Triathlon des Corsaires se dispute un samedi, de midi jusqu’à la soirée, sur routes fermées et sécurisées. L’occasion de venir profiter en famille d’un lieu sans égal..

2023-10-07 fin : 2023-10-07

Plage de socoa

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This annual competition has now become a must for triathletes from the southwest of France and the north of Spain. Each year, nearly 800 competitors take part in the event.

Its idyllic landscape is an invitation to discover a sport in harmony with nature. The swimming at the foot of the Fort of Socoa, the bike course on the road of the cornice at the edge of the ocean, and the running along the bay to Ciboure.

The Triathlon des Corsaires is held on a Saturday, from noon to evening, on closed and secured roads. The opportunity to come and enjoy with your family a place without equal.

Esta competición anual se ha convertido en una cita ineludible para los triatletas del suroeste de Francia y del norte de España. Cada año participan unos 800 competidores.

Su idílico paisaje invita a descubrir un deporte en armonía con la naturaleza. Nade a los pies del fuerte de Socoa, recorra en bicicleta la carretera costera junto al océano y corra por la bahía hasta Ciboure.

El Triatlón Corsaires se celebra un sábado, desde el mediodía hasta la noche, por carreteras cerradas y seguras. Es una gran oportunidad para que toda la familia venga a disfrutar de este evento sin igual.

Dieser jährliche Wettkampf ist für Triathleten aus dem Südwesten Frankreichs und dem Norden Spaniens mittlerweile unumgänglich geworden. Und es sind fast 800 Wettkämpfer, die jedes Jahr an dem Wettkampf teilnehmen.

Seine idyllische Landschaft lädt dazu ein, einen Sport zu entdecken, der im Einklang mit der Natur steht. Das Schwimmen am Fuße des Fort de Socoa, die Radstrecke auf der Corniche-Straße am Ufer des Ozeans und der Lauf entlang der Bucht bis nach Ciboure.

Der Triathlon des Corsaires wird an einem Samstag von Mittag bis zum Abend auf abgesperrten und gesicherten Straßen ausgetragen. Eine gute Gelegenheit, um mit der ganzen Familie einen unvergleichlichen Ort zu genießen.

