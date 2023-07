Fête de la mer et des littoraux au lac de Saint-Pardoux Plage de Santrop Razès, 10 juillet 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Baptême de marche aquatique le long de la plage de Santrop : séances de 45 mn. 2 randonnées autour du lac : 10h pour 7 km et 14h30 pour 9 km..

2023-07-10 fin : 2023-07-10 17:00:00. .

Plage de Santrop

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Water-walking baptism along Santrop beach: 45-minute sessions. 2 walks around the lake: 10 a.m. for 7 km and 2.30 p.m. for 9 km.

Bautizo de senderismo acuático por la playa de Santrop: sesiones de 45 minutos. 2 paseos alrededor del lago: a las 10 h para 7 km y a las 14.30 h para 9 km.

Wasserwandertaufe entlang des Strandes von Santrop: 45-minütige Sitzungen. 2 Wanderungen um den See: 10 Uhr für 7 km und 14:30 Uhr für 9 km.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Monts du Limousin