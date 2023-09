Protège ta plage Plage de Saint-Jean-de-Dieu 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Protège ta plage Plage de Saint-Jean-de-Dieu 44490 Le croisic Le croisic, 30 septembre 2023, Le croisic. Protège ta plage Samedi 30 septembre, 10h00 Plage de Saint-Jean-de-Dieu 44490 Le croisic Gratuit: 0 Au programme de cette matinée « Protège ta plage » : – 10h : Accueil et concours de pique-nique zéro déchets (apporte ton pique-nique !).

– 10h-12h : Nettoyage de plage. Mise à disposition de gants et de sacs pour le ramassage.

– 12h : Résultats du concours de pique-nique zéro déchets. Inscription et informations sur www.recycleriemaritime.org et sur info@recycleriemaritime.org. Plage de Saint-Jean-de-Dieu 44490 Le croisic Plage de Saint-Jean-de-Dieu 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/protege-ta-plage-le-croisic.html »}] [{« link »: « http://www.recycleriemaritime.org »}, {« link »: « mailto:info@recycleriemaritime.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

