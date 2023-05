Journée « Protège ta plage » Plage de Saint-Goustan 44490 Le croisic, 10 juin 2023, Le croisic.

L’objectif de la Recyclerie Maritime ? Que tous prennent part en famille ou entre amis à des activités ludiques pour échanger sur notre environnement et les bons gestes pour le protéger.

Au programme sensibilisation et collecte de déchets sur la plage puis concours de pique-nique 0 déchet pour récompenser les paniers repas les plus vertueux. Qui sera le plus inventif ? Couverts en bambou, pailles en inox mais aussi feuilles de cire d’abeille ou bento box pour les sandwichs. Pourquoi pas aussi le zéro déchet dans les assiettes ? Sans oublier de faire attention à la provenance des produits et leur mode de production.

L’estran constitue un biotope spécifique qui abrite de nombreux sous-habitats naturels que peu d’enfants connaissent. Avec «Alex le professeur», nous apprendrons à le connaître pour mieux le protéger !

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00

