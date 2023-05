Coin lecture Plage de Riva-Bella, 11 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Les mercredis 12.19.26 juillet et 2,9 et 16 août à la cabine lecture (Poste de secours n°1, Plage), la ville de Ouistreham vous propose une lecture de contes à 16h30, tout public.

Pause lecture du mardi au dimanche de 15h à 17h (magazines, BD, romans…) – Ouvert à tous..

Vendredi 2023-07-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-20 17:00:00. .

Plage de Riva-Bella Près du poste de secours n°1

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



On Wednesdays, July 12, 19 and 26 and August 2, 9 and 16 at the reading cabin (lifeguard station no. 1, beach), the town of Ouistreham offers a storytelling session at 4.30pm, open to all.

Reading break Tuesday to Sunday, 3pm to 5pm (magazines, comics, novels…) – Open to all.

Los miércoles 12, 19 y 26 de julio y 2, 9 y 16 de agosto en la cabaña de lectura (puesto de socorro nº 1, playa), la ciudad de Ouistreham ofrece cuentacuentos a las 16.30 h para todas las edades.

Pausa de lectura de martes a domingo de 15.00 a 17.00 h (revistas, cómics, novelas, etc.) – Abierto a todos.

Am Mittwoch, den 12.19.26. Juli sowie am 2., 9. und 16. August bietet die Stadt Ouistreham in der Lesekabine (Poste de secours n°1, Plage) um 16.30 Uhr eine Märchenlesung für alle an.

Lesepause von Dienstag bis Sonntag von 15:00 bis 17:00 Uhr (Zeitschriften, Comics, Romane…) – Für alle geöffnet.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité