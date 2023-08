[Exposition] Le Halifax B MKIII LW692 PT-V et son équipage Plage de Puys Dieppe, 16 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Après trois ans de recherches, vous allez découvrir l’histoire du bombardier quadrimoteur Halifax B MkIII et de ses sept membres d’équipage, qui s’est écrasé le 20 avril 1944 à Pourville-surmer, voir les pièces qui ont été mises au jour grâce aux fouilles archéologiques aéronautiques réalisées par l’association “Pilotes & Cie” et comment elles ont été traitées pour les conserver.

> RDV sur la plage de Puys et suivre le flèchage.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Plage de Puys

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



After three years of research, you?ll discover the story of the four-engine Halifax B MkIII bomber and its seven crew members, which crashed on April 20, 1944 at Pourville-surmer. You?ll see the parts that were unearthed thanks to the aeronautical archaeological excavations carried out by the ?Pilotes & Cie? association, and how they were treated to preserve them.

> Go to the Puys beach and follow the arrows

Después de tres años de investigación, descubrirá la historia del bombardero cuatrimotor Halifax B MkIII y de sus siete tripulantes, que se estrelló el 20 de abril de 1944 en Pourville-surmer. Verá las piezas desenterradas gracias a las excavaciones arqueológicas aeronáuticas realizadas por la asociación « Pilotes & Cie » y cómo fueron tratadas para conservarlas.

> Vaya a la playa de Puys y siga las flechas

Nach drei Jahren Forschung erfahren Sie mehr über die Geschichte des viermotorigen Bombers Halifax B MkIII und seiner sieben Besatzungsmitglieder, der am 20. April 1944 in Pourville-surmer abgestürzt ist.

> RDV am Strand von Puys und folgen Sie den Pfeilen

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche