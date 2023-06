[Animation] SMEDAR Plage de Puys Dieppe, 3 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Le SMEDAR mène des actions de communication afin de promouvoir le tri sélectif auprès des foyers et augmenter les quantités de déchets recyclables collectées. La réduction des déchets est également au cœur des interventions. Venez faire un tour et jeter un œil aux animations qu’il propose !.

2023-08-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-03 16:30:00. .

Plage de Puys

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



SMEDAR runs communication campaigns to promote selective sorting among households and increase the quantities of recyclable waste collected. Waste reduction is also at the heart of our activities. Come and take a look at the activities on offer!

SMEDAR lleva a cabo campañas de comunicación para promover la clasificación selectiva entre los hogares y aumentar las cantidades de residuos reciclables recogidos. La reducción de los residuos también está en el centro de nuestras actividades. Venga a conocer las actividades que ofrecemos

SMEDAR führt Kommunikationsmaßnahmen durch, um die Mülltrennung in den Haushalten zu fördern und die gesammelten Mengen an wiederverwertbaren Abfällen zu erhöhen. Auch die Abfallvermeidung steht im Mittelpunkt der Maßnahmen. Schauen Sie sich um und werfen Sie einen Blick auf die angebotenen Veranstaltungen!

