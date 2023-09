[Balade nature] Balade entre Terre & Mer autour du Bois de Bernouville Plage de Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer, 4 novembre 2023, Hautot-sur-Mer.

Hautot-sur-Mer,Seine-Maritime

Promenez vous à Pourville sur mer et découvrez les différents paysages que propose le village : mer, mare et terre en compagnie de Grégory, guide nature.

Une balade qui durera environ 2h30 sur 3.5km. Réservation obligatoire..

2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 . .

Plage de Pourville-sur-Mer RDV parking des Régates

Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie



Take a walk in Pourville sur mer and discover the village’s different landscapes: sea, pond and land, in the company of nature guide Grégory.

A 3.5km walk lasting around 2h30. Reservations required.

Pasee por Pourville sur mer y descubra los diferentes paisajes del pueblo: mar, estanque y tierra en compañía del guía de naturaleza Grégory.

El paseo durará unas 2,5 horas y recorrerá 3,5 km. Imprescindible reservar.

Machen Sie einen Spaziergang in Pourville sur mer und entdecken Sie die verschiedenen Landschaften, die das Dorf zu bieten hat: Meer, Teiche und Land in Begleitung des Naturführers Gregory.

Ein Spaziergang, der etwa 2,5 Stunden auf 3,5 km dauert. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche