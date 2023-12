Chasse aux déchets Plage de Pors Termen Trébeurden Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2024-01-03 15:00:00

fin : 2024-01-03 . Rendez-vous avec Yuna Le Meur et relevez le défi de « la chasse aux déchets » (seul ou par équipe).

Au programme: Quizz, sensibilisation à l’environnement et découverte de l’application Baludik en lien avec les bacs à marée… .

Plage de Pors Termen Rue de Trozoul

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

