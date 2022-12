Nettoyage citoyen de la plage de Pont-Mahé Plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Nettoyage citoyen de la plage de Pont-Mahé Plage de Pont-Mahé 44410 Asserac, 3 juin 2023, Asserac. Nettoyage citoyen de la plage de Pont-Mahé Samedi 3 juin 2023, 09h00 Plage de Pont-Mahé 44410 Asserac

Rendez-vous à l’entrée principale de la plage pour participer au nettoyage de la plage de Pont-Mahé. Plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Plage de Pont-Mahé 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire Rendez-vous à l’entrée principale de la plage pour participer au nettoyage de la plage de Pont-Mahé.

2023-06-03T09:00:00+02:00

2023-06-03T19:00:00+02:00

