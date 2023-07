Cours de fitness : Zumba Plage de Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 21 juillet 2023, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement.

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement,Marne

Par Christelle OURIET, coach sportive fitness. A 18h30.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Plage de Nuisement Rue de l’Église

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est



By Christelle OURIET, sports and fitness coach. At 6.30pm

Por Christelle OURIET, preparadora física. A las 18.30 h

Von Christelle OURIET, Sport- und Fitnesstrainerin. Um 18:30 Uhr

