Initiation à la pêche au coup les pieds dans l’eau Plage de Moulins Moulins, 21 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Une animation familiale au bord de l’eau ! Les vendredis matin. En saison été..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Plage de Moulins Rive gauche

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Family fun on the water! Friday mornings. Summer season.

Diversión familiar junto al agua Viernes por la mañana. Temporada de verano.

Eine Familienanimation am Wasser! An Freitagvormittagen. In der Sommersaison.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région