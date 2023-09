Visite des postes de secours des plages Plage de Marinella Anglet, 31 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

« Dans la peau des sauveteurs », découvrez leur quotidien en visitant les postes de secours d’Anglet avec l’un d’entre eux..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

Plage de Marinella

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« In the shoes of the lifeguards », discover their daily lives by visiting Anglet?s rescue stations with one of them.

« En la piel de los socorristas », descubra su vida cotidiana visitando con uno de ellos los puestos de socorro de Anglet.

« In der Haut der Retter »: Lernen Sie ihren Alltag kennen, indem Sie mit einem Retter die Rettungsstationen in Anglet besuchen.

