Lectures à la plage de Loscolo Plage de Loscolo 56760 Penestin Penestin, 21 juillet 2023, Penestin.

Lectures de deux à trois livres pour les enfants sur la plage.

En cas de mauvais temps, la séance se déroulera à la médiathèque.

Plage de Loscolo 56760 Penestin
Téléphone: 02 99 90 41 99
Email: mediatheque@penestin.fr
Site web: https://mediatheque.penestin.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:00:00+02:00

2023-08-11T11:00:00+02:00 – 2023-08-11T21:00:00+02:00

