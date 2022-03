Plage de Livres & Sons Salle Samain Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Plage de Livres & Sons Salle Samain, 1 avril 2022, Lille. Plage de Livres & Sons

Salle Samain, le vendredi 1 avril à 19:00

Vendredi 1er avril à partir de 19h à la salle Samain, une lecture de poésie en musique vous attend ! Né du temps de réflexion que nous a laissé le confinement, ce moment de partage, invite à faire une pause et se laisser porter par les récits d’évasions, d’océan et de grands espaces lus par Martine Delannoy, accompagnée du musicien Jean-Pierre Cos

gratuit sur inscription

Lecture musicale sur transats Salle Samain 17 avenue Verhaeren, Lille Lille Faubourg de Béthune Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Salle Samain Adresse 17 avenue Verhaeren, Lille Ville Lille lieuville Salle Samain Lille Departement Nord

Salle Samain Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Plage de Livres & Sons Salle Samain 2022-04-01 was last modified: by Plage de Livres & Sons Salle Samain Salle Samain 1 avril 2022 lille Salle Samain Lille

Lille Nord