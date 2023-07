Limeuil fête ses rivières Plage de Limeuil Limeuil, 30 juillet 2023, Limeuil.

Limeuil,Dordogne

Limeuil fête ses rivières avec La grande tablée du confluent. Au programme démonstration de pêche et courses de barques.

Soirée animée par Greg’animation. Sur place, vous pourrez vous désaltérer à la buvette et déguster des brochettes d’esturgeon, des moules, des huîtres, des sardines, des éperlans, des faux filets, des chipos, des crêpes et des fraises. N’oubliez-pas d’apporter vos couverts!.

Plage de Limeuil

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Limeuil celebrates its rivers with La grande tablée du confluent. Fishing demonstrations and boat races.

Evening entertainment by Greg’animation. On-site refreshments include sturgeon kebabs, mussels, oysters, sardines, smelts, false fillets, chipos, crêpes and strawberries. Don’t forget to bring your cutlery!

Limeuil celebra sus ríos con La grande tablée du confluent. En el programa: demostración de pesca y regatas.

Animación nocturna a cargo de Greg’animation. In situ, podrá saciar su sed en el chiringuito y degustar brochetas de esturión, mejillones, ostras, sardinas, pejerreyes, falsos filetes, chipos, crepes y fresas. No olvide traer los cubiertos

Limeuil feiert seine Flüsse mit La grande tablée du confluent. Auf dem Programm stehen Angelvorführungen und Bootsrennen.

Abendunterhaltung durch Greg’animation. Vor Ort können Sie sich an der Bar erfrischen und Störspieße, Miesmuscheln, Austern, Sardinen, Stinte, falsche Filets, Chipos, Crêpes und Erdbeeren probieren. Vergessen Sie nicht, Ihr eigenes Besteck mitzubringen!

